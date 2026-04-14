14日（火）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の東京ヴェルディは、槌尾健監督（40）の退任と柴田恭平氏（44）の監督就任をクラブ公式サイトで発表した。 槌尾監督は選手として、東京Ｖや東京トヨペットグリーンスパークル（現・ＴＭ東京スパークル）でプレー。その後、千葉ゼルバ（現・千葉ドット）では選手兼アナリストを務めた。2022年に選手兼アナリストとして東京Ｖへ復帰。2024