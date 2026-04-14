春の全国交通安全運動にあわせて、子どもたちが横断歩道の正しい渡り方などを学ぶ教室が4月14日、高知市で開かれました。高知市の比島交通公園で開かれた交通安全教室には、認定こども園桜井幼稚園の年長組の園児26人が参加しました。春の全国交通安全運動では、「こどもを始めとする歩行者の安全確保」が重点目標の一つになっています。警察官から横断歩道の正しい渡り方を教わった子どもたちは、信号のあるなしに関わらずしっか