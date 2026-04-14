NHKは14日、昨年10月から開始したインターネットサービス「NHK ONE」の、契約確認済みアカウント数が、2026年3月末時点で362万件になったと発表した。内訳は、新規にNHK ONEアカウントに登録したのが約12万8,000件、それ以外が旧NHKプラスからの移行となる。 約半年で362万件というアカウント数について、インターネット必須業務化事務局の西村規子専任部長は、「旧NHKプラスで5年半に登録したアカウント数