習近平国家主席は北京市内の人民大会堂で4月14日午前、中国を訪問中のアラブ首長国連邦（UAE）アブダビ首長国のハリド皇太子と会談しました。習主席は会談で、「中国はUAEとより強固で安定し活力に富んだ全面的な戦略的パートナーシップを構築していきたい」と述べ、「両国は発展戦略の連携を強化し、エネルギーや投資、貿易、科学技術分野の潜在力を深く掘り下げ、互恵的な協力を深めるべきだ。教育、民間航空、観光などの協力を