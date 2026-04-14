習近平主席、UAEアブダビ首長国のハリド皇太子と会談―中国

習近平国家主席は北京市内の人民大会堂で4月14日午前、中国を訪問中のアラブ首長国連邦（UAE）アブダビ首長国のハリド皇太子と会談しました。

習主席は会談で、「中国はUAEとより強固で安定し活力に富んだ全面的な戦略的パートナーシップを構築していきたい」と述べ、「両国は発展戦略の連携を強化し、エネルギーや投資、貿易、科学技術分野の潜在力を深く掘り下げ、互恵的な協力を深めるべきだ。教育、民間航空、観光などの協力を一層進展させていく」と表明しました。また、国連やBRICSなどの多国間プラットフォームにおける協調と協力を強化し、両国の安定した関係により国際情勢や地域情勢の不確実性に対処し、人類運命共同体の構築を共同で推進していきたいとの抱負を示しました。

双方は、中東や湾岸情勢について意見を交換しました。習主席は、和解と対話を促進するという中国の原則的立場を強調し、引き続き建設的な役割を果たしていくことを改めて表明しました。

習主席はまた、中東の平和と安定の維持・促進について、平和共存の原則を堅持すること、国家主権の原則を堅持すること、国際的な法治の原則を堅持すること、発展と安全の統一的な計画を堅持することという4項目を提示しました。

ハリド皇太子は、中国が国際情勢において責任ある建設的な役割を果たし、現在の中東危機の政治的解決に向け積極的な努力を払っていることを高く評価していると述べました。また、「UAEは、関係各方面の停戦・戦闘停止を促進し、国際海運の安全を維持し、世界経済やエネルギー安全保障へさらに影響を及ぼさないよう努めていく。UAEは、国内に滞在している中国人と機関の安全を確実に保護していく」と表明しました。（提供/CGTN Japanese）