東京・丸の内・大手町エリアのオフィス街に、あす15日から「休息美容ステーション」が期間限定で登場する。【画像】『休みながら美しく 休息美容ステーション presented by melt』イメージヘアケアブランド「melt（メルト）」の特別イベント『休みながら美しく 休息美容ステーション presented by melt』が、4月15日〜17日まで開催。“休みながら美しく、休息美容”というコンセプトのもと、都会の中でほっとひと息つける時間