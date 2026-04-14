【あす15日から】丸の内・大手町のオフィス街に「休息美容ステーション」登場 本格ドライヘッドスパ体験＜概要＞
東京・丸の内・大手町エリアのオフィス街に、あす15日から「休息美容ステーション」が期間限定で登場する。
【画像】『休みながら美しく 休息美容ステーション presented by melt』イメージ
ヘアケアブランド「melt（メルト）」の特別イベント『休みながら美しく 休息美容ステーション presented by melt』が、4月15日〜17日まで開催。“休みながら美しく、休息美容”というコンセプトのもと、都会の中でほっとひと息つける時間を提案する。
イベントでは、来場者がサンプリングエリアやカウンセリングを通じて自分に合った香りやヘアケアを見つけられるほか、10分間のとろける時間を届ける本格ドライヘッドスパも体験できる。
■体験内容
・サンプリングエリア
深呼吸をしながら「melt」の3つの香り（モイスト／スムース／ディープ）を楽しみ、自分に合った“気分が癒される香り”を見つける。体験者には「休みながら美しく 休息美容キット」を配布。気に入った香りのシャンプーと生炭酸パウダーを持ち帰ることができる。
・カウンセリングエリア
サンプリングエリアで選んだ香りをもとに、スタッフが髪のお悩みを丁寧にヒアリング。一人ひとりの状態におすすめのケアを提案する。また、お悩みに合わせたシリーズのシャンプー・トリートメントのサンプルもプレゼント。
・タッチアップエリア
カウンセリング結果をもとに、スパークリング美容泡、髪の化粧水、美容注入オイルの中からおすすめのアウトバスアイテムを実際に試すことができる。自宅でも実践できるセルフケア方法をご紹介したカードも進呈。
・スペシャルケアエリア
プロによる本格的なドライヘッドスパ体験を用意。意識的に深く呼吸をしながら、「melt」の香りを感じて、“自分を大切にする時間”にゆったりと浸る。順番を待つ間には、セルフヘッドスパも体験可能。
開催期間：2026年4月15日（水）〜4月17日（金）
営業時間：11:30〜20:00 ※初日のみ正午〜開始
開催場所：大手町タワー 地下2階 森のプラザ（東京都千代田区大手町1丁目5-5大手町タワー B2F）
アクセス：東京メトロ 東西線・丸ノ内線・千代田線・半蔵門線、都営三田線「大手町駅」直結
入場料：無料
【画像】『休みながら美しく 休息美容ステーション presented by melt』イメージ
ヘアケアブランド「melt（メルト）」の特別イベント『休みながら美しく 休息美容ステーション presented by melt』が、4月15日〜17日まで開催。“休みながら美しく、休息美容”というコンセプトのもと、都会の中でほっとひと息つける時間を提案する。
イベントでは、来場者がサンプリングエリアやカウンセリングを通じて自分に合った香りやヘアケアを見つけられるほか、10分間のとろける時間を届ける本格ドライヘッドスパも体験できる。
・サンプリングエリア
深呼吸をしながら「melt」の3つの香り（モイスト／スムース／ディープ）を楽しみ、自分に合った“気分が癒される香り”を見つける。体験者には「休みながら美しく 休息美容キット」を配布。気に入った香りのシャンプーと生炭酸パウダーを持ち帰ることができる。
・カウンセリングエリア
サンプリングエリアで選んだ香りをもとに、スタッフが髪のお悩みを丁寧にヒアリング。一人ひとりの状態におすすめのケアを提案する。また、お悩みに合わせたシリーズのシャンプー・トリートメントのサンプルもプレゼント。
・タッチアップエリア
カウンセリング結果をもとに、スパークリング美容泡、髪の化粧水、美容注入オイルの中からおすすめのアウトバスアイテムを実際に試すことができる。自宅でも実践できるセルフケア方法をご紹介したカードも進呈。
・スペシャルケアエリア
プロによる本格的なドライヘッドスパ体験を用意。意識的に深く呼吸をしながら、「melt」の香りを感じて、“自分を大切にする時間”にゆったりと浸る。順番を待つ間には、セルフヘッドスパも体験可能。
開催期間：2026年4月15日（水）〜4月17日（金）
営業時間：11:30〜20:00 ※初日のみ正午〜開始
開催場所：大手町タワー 地下2階 森のプラザ（東京都千代田区大手町1丁目5-5大手町タワー B2F）
アクセス：東京メトロ 東西線・丸ノ内線・千代田線・半蔵門線、都営三田線「大手町駅」直結
入場料：無料