15日の巨人戦に予告先発する阪神のイーストン・ルーカス投手（29）が降水確率100％の予報を受け、「雨の中で投げるのは決して好きではないですけども、どうしようもないことなんで、まあ、降っていれば降っているで、なんとか投げたい」と必勝を誓った。過去2度の先発でまだ白星はなし。防御率4・66で登板試合でチームも勝てていない。ただ、前回8日のヤクルト戦は5回1失点で状態は上向き。「巨人の分析もして、それ以上に自分