テレ東では、毎週日曜夜11時45分から、新番組『ピッカルチャー〜アニメの色んなとこにスポットライトを当ててピカっと光らせてみた〜』を放送中！【動画】新番組『ピッカルチャー〜アニメの色んなとこにスポットライトを当ててピカっと光らせてみた〜』俳優・高杉真宙と霜降り明星・せいやをMCに迎え、“アニメの今”に寄り添う人やモノをピカっと光らせ、深掘り！ 「アニメ制作会社」や「アニメイベント」、「アニメソング」など