山形県内は火災が相次ぎました。南陽市では正午過ぎに火災が発生し住宅など少なくとも５棟が焼けました。現在も鎮火には至っておらず、消火活動が続いています。 【画像】上空から見た火災現場 消防や警察によりますと、きょう午後０時２０分ごろ南陽市漆山で「住宅が燃えている」などと近くにいた人から１１９番通報がありました。 現場は南陽市立漆山小学校の北東にある住宅が密集する地域で火は次々と