山形県内は火災が相次ぎました。南陽市では正午過ぎに火災が発生し住宅など少なくとも ５棟が焼けました。



現在も鎮火には至っておらず、消火活動が続いています。

【画像】上空から見た火災現場

消防や警察によりますと、きょう午後０時２０分ごろ南陽市漆山で「住宅が燃えている」などと近くにいた人から１１９番通報がありました。

現場は南陽市立漆山小学校の北東にある住宅が密集する地域で火は次々と近くの家に燃え移りました。

これまでに住宅など少なくとも５棟が焼けているということです。

■上空からの火災現場（画像）

上空から現場を見ると住宅が立ち並ぶエリアが広範囲に焼けているのがわかります。撮影時、出火から２時間ほどが経っていましたが、現場からは煙が上がり、消防の放水が続けられていました。

火災はその後、延焼の危険がない鎮圧状態になりましたが、鎮火には至っておらず現在も消防による消火活動が続けられています。

今のところ、この火災でけがをした人や逃げ遅れた人の情報はないということです。

近所の人によりますと現場近くでたき火をしていたという情報もあり、消防や警察が出火原因についても調べを進めています。

■消火活動の様子（画像）