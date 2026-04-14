新体操の全国大会で優勝／竹本吏世さん 新体操に打ち込む岡山市の小学生を紹介します。2026年2月に行われた全国大会で優勝を果たした岡山市立灘崎小学校の新5年生、竹本吏世（りせ）さん。表現力豊かで負けず嫌いな竹本さんが新体操で目指す先は。 竹本吏世さんは、2026年2月、群馬県で行われた新体操の全国大会「全日本新体操チャイルド選手権」に出場。ボールの種目で、約250人で競う3、4年生の部で頂点に輝きま