25年の歳月を経て結ばれる「播磨の南北大動脈」兵庫県が2001年度から着々と整備を進めてきた道路改築事業「県道広畑青山線バイパス」が、いよいよ2026年4月26日16時に暫定2車線で開通します。今回供用が開始されるのは、姫路市広畑区才から西蒲田に至る延長2.3kmの区間で、国道2号姫路バイパスの姫路西ランプと、県道和久今宿線の正門一丁目交差点が一本の道で結ばれることになります。【画像】県道広畑青山線バイパスの道路概