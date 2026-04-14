去年行われた参議院議員選挙について、山形県内の高校3年生を対象にしたアンケート調査で、投票に行った生徒がおよそ7割に上る一方、10代全体の投票率は依然として低い水準にとどまっていることが分かりました。県選挙管理委員会によりますと、去年７月の参院選選挙の県内の投票率は62.55％で全国1位となっています。一方で、10代の投票率は43.2％にとどまっています。このため、投票率の向上に役立てようと行われた調査には