東京で先月、全面オープンした「高輪ゲートウェイシティ」にある階段で、転倒する人が相次ぎ、JR東日本は安全対策に乗り出しました。【映像】階段とベンチの境目にチェーンを付ける安全対策小林香梨リポ「上から見ると普通の階段のように見えますが、実際は中央部分がベンチになっていて、両脇の階段より段差が高くなっています」施設を管理するJR東日本によりますと、階段は高さが8メートルあり中央がベンチになっていて、去