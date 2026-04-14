法律に「居眠り運転」の文字がなくとも、罰則はある俗に言う「居眠り運転」による重大事故は過去に何度も発生しています。しかし、ネット上では「『居眠り運転』そのものには罰則規定がない一方、『居眠り運転』を含む『過労運転』には厳しい罰則規定がある」といった、ややこしく、そして真偽が不確かな情報が散見され、多くのドライバーを混乱させているようにも思います。 【実際の発生率は？】これが「居眠り運転」を含む「