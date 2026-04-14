【次の授業は水泳 ユズ】 11月 発売予定 価格：7,700円 海外のフィギュアメーカー「大漫匠アニメスター」は、フィギュア「次の授業は水泳 ユズ」を11月に発売する。価格は7,700円。 本製品は、同社のオリジナルフィギュア「次の授業は水泳 ユズ」を1/6スケールで表現したもの。 スクール水着の上から制服を着た姿で立体化しており、スカ&#