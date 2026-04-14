【「魔法少女×敗北裁判」1巻分完全無料キャンペーン】 開催期間：4月14日～4月21日 「魔法少女×敗北裁判」のページ 【拡大画像へ】 キルタイムコミュニケーションは、ファンタジーマンガサイト「キミコミ」にて、前代未聞のマジカル★ミラクル法廷劇「魔法少女×敗北裁判」が1巻分完全無料で読めるキャンペーンを4月21日まで開催している。 【あらす