お笑い芸人のエハラマサヒロ（43）が14日、自身のXを更新。人気お笑いコンビの相次ぐ解散を嘆いた。エハラは「大自然も家族チャーハンも解散めっちゃ悲しい…」とポスト。大自然は9日、家族チャーハンはこの日解散を発表したばかりで「実力とんでもなく高くてコンビの空気感も独特で面白いのに」と惜しみつつ、「やっぱり芸事で生きていくって大変なのよね」と推し量った。