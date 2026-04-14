Anthropicが展開するAIサービス「Claude」の有料プランを契約するmolu0219氏が、「あっという間に使用量の制限に引っかかって使い物にならない」とGitHubに投稿しました。[BUG] Pro Max 5x Quota Exhausted in 1.5 Hours Despite Moderate Usage · Issue #45756 · anthropics/claude-codehttps://github.com/anthropics/claude-code/issues/45756Claudeでは、5時間を1区切りとして使用量の制限が行われており、5時間以内