「また値上げか・・」と溜息をつく間もなく、今度は「受注停止」という言葉がニュースを賑わせている。食品ラップの値上げから、TOTOなどの住宅設備メーカーによる受注停止まで、私たちの生活基盤が揺らぎ始めている。【こちらも】原油高が株・為替・債券を圧迫ホルムズ通航の停滞続くなぜ今、「値上げ」と「受注停止」が同時発生しているのか。本記事では、石油化学の基礎原料である「ナフサ」の動向を軸に、現代の多層的な