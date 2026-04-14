川崎市でクレーンの解体作業中に3人が死亡し、1人が行方不明となっている事故から1週間となるきょう、神奈川県警が解体工事を請け負っていた2つの会社に家宅捜索に入りました。【映像】事故現場の当時の様子川崎市で7日、クレーンの解体作業中におよそ400トンの重りが落下し、男性作業員5人が転落し、3人が死亡しました。事故から1週間となるきょう、神奈川県警は解体作業を請け負っていた2つの会社に家宅捜索に入りました。