東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 貿易収支（3月）11:55 結果511.3億ドル 予想1075.5億ドル前回909.8億ドル ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 米国とイランが2回目の対面交渉について協議中 停戦期限が切れる前にイスラマバードで協議再開を目指す イラン大統領「米国との和平交渉を継続する用意がある」表明 イランはいかなるシナリオにも対応する万全の準