お笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが、4月10日に死去したことが分かった。26歳だった。13日に所属事務所「松竹芸能」が公式サイトを通じて訃報を伝えた。早すぎる別れを受け、芸人仲間からの追悼が相次いだ。松竹芸能公式サイトで「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れてお