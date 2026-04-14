お笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが、4月10日に死去したことが分かった。26歳だった。13日に所属事務所「松竹芸能」が公式サイトを通じて訃報を伝えた。早すぎる別れを受け、芸人仲間からの追悼が相次いだ。

松竹芸能公式サイトで「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております」と訃報が伝えられた。

共犯者は、洋平さんと国京によるコンビで2020年9月に結成。昨年の「M-1グランプリ2025」では、準々決勝進出を果たしていた。

訃報を受け、芸人仲間から悲しみの言葉が相次いで寄せられた。お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんはXを通じて「松竹芸能所属のお笑い芸人、洋平さんが26歳という若さでお亡くなりになりました。共犯者というコンビで勢いある芸人で、仕事やライブで一緒になった時に毎回爪痕残そうと向かってくるファイトスタイルが忘れられません。ご冥福をお祈り申し上げます」としのんだ。クロちゃんも松竹芸能に所属しており、共犯者は後輩だった。

お笑いコンビ「ブッチャーブラザーズ」のぶっちゃあは、Xで「事務所は違うが芸風が好きで、つい先日も飲みに行こうと連絡したばかりで、時間が合わず会えなかったがこんなことになるなんて。嘘であって欲しいです」と悲しみをつづった。

紺野ぶるまは洋平さんの訃報を伝えるニュースを引用し、「悔しいです。めちゃくちゃいいやつの洋平がなんで？と思います。人当たりがよくてだけどコンビ名は尖ってて、そのセンスとかネタも少しずつ評価され始めて、ワクワクしてた時だったよね。26かよ、見えないよ。ただ面白いネタはなくならないよ、映像でみてもらおうよ、面白いよ！共犯者！面白いよ洋平！」と追悼した。