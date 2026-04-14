こんなおもしろいこと、訳のわからない体験、誰にも言わないなんてできません！みなさん、そのような体験のひとつやふたつありますよね……。ここで語ってみませんか？『みんな〜！義父母から貰って意味がわからんかったもの、あげてこ〜！』ママスタコミュニティにお集まりの皆さん、今回のテーマ、いかがでしょう？もう絶対笑わせてくれる・驚かせてくれるネタで大盛り上がりが期待できそうではありませんか？突然投げか