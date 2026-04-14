＜恐怖！＞義父母からもらって「意味がわからなかったもの」反響が大きかったものベスト3
こんなおもしろいこと、訳のわからない体験、誰にも言わないなんてできません！ みなさん、そのような体験のひとつやふたつありますよね……。ここで語ってみませんか？
『みんな〜！ 義父母から貰って意味がわからんかったもの、あげてこ〜！』
ママスタコミュニティにお集まりの皆さん、今回のテーマ、いかがでしょう？ もう絶対笑わせてくれる・驚かせてくれるネタで大盛り上がりが期待できそうではありませんか？ 突然投げかけられたこのお題に、どのような“とんでもアイテム”が出てくるのかワクワクです！
まずはママたちの声に反響が大きかったものベスト3をご紹介しましょう。
1位 10年熟成された（賞味期限が10年過ぎた）「みりん」
『賞味期限が10年すぎた“みりん”。賞味期限が切れているからって断ったら、「もったいない！」ってムッとされた。もったいないと思うなら自分で使えよと』
ママたちから寄せられた声のなかから、みごと反響1位を獲得したのは、ヴィンテージものの“みりん”でした。未開栓の本みりんで消費期限が1年〜1年半ぐらいですかね？ そうなると10年って、もう尋常じゃないぐらい消費期限を超越しています。しかも断ったら「もったいない」とムッとされるとは、これぞまさに「意味がわからん」状態です。なぜそのみりんをお嫁さんに託そうとしたのか、真相を語っていただきたいですね。
2位 カビが生えた「温泉まんじゅう」しかも…！
『カビの生えた旅行土産の温泉まんじゅう。丁重にお断りしたら「神経質ね」って言って、義母がその場でムシャムシャ食べはじめてゾッとした』
観光地のお土産って、すぐに配れないことまで配慮してくれているのか、賞味期限の長いものが多いですよね。ご当地限定品になると賞味期限が短いものもありますが……。そのようなお土産をカビさせたわけですよね。一体どれぐらいの期間放置されていたのでしょう。それとも放置期間は短いけれど、保存状態が悪かったとか。考えたくはありませんが、なんらかの手違いで元からカビが生えている状態だったとか？ カビが生えた理由はわかりかねますが、なぜそれを勧めるのかです。しかもお嫁さんに対するいじわるかと思いきや、断ったら目の前で食べはじめるなんて、衝撃・恐怖映像を見せられている気分になりますよね。意味がわからんすぎ案件です。
3位「義父母のミニ写真集」「粉々のガラス細工」「ワイン」
『義父母の結婚式のミニ写真集。当時は今みたいに簡単に作れなかったらしく「すごく奮発したの〜！」ってドヤられた』
『お菓子の缶のなかに入った小さいガラス細工。「振ると音がして楽しいわよ！」って当時1歳だったうちの子の前でガラガラ振るものだから、中身は粉々』
『義実家の台所のシンク下に眠っていたワイン。20年くらい前に貰ったそうで、白ワインなのに赤に変色していた』
3位は同率で3つのアイテムが登場しました。またまたヴィンテージものが出てきましたね。ワインって寝かせれば寝かせるほどいいものになるようなイメージがありますが、白ワインが赤ワインになるとはミラクルですね。絶対開封しちゃダメです、悪い予感しかしません。義父母の「ミニ写真集」に粉々に粉砕された「ガラス細工」。いやもう、「どうしろと？」のひとことに尽きますよね。なぜ譲ろうと思ったのかも気になりますし、その後これらのアイテムがどうなったのかも気になって眠れなくなりそうです。
他にもこんなのありました
『80cmくらいの「信楽焼のたぬき」。旦那と2人で全力拒否したのに、家に置いていかれた』
80cmとはまた微妙なサイズ……。しかもご夫婦で全力拒否しても置いていったとなると、義実家から“わざわざ”運んできたってことですよね。その労力、別の方向に使ってはいかがでしょうかと説得したくなります。
『自作のCD数枚。しかもそのすぐ後に亡くなってしまい、捨てるに捨てられず……』
さて、どこから突っ込めばいいでしょう（笑）。まず誰の自作か、ここからでしょうか。何がツライって、受け取ったすぐ後に“遺品”になってしまったことですよね。これは持て余しそうです。訳がわからないうえに、困った逸品ですね。
『子どものおもちゃのような、偽物の真珠。「本物はあげたくないから、これあげる」って渡された。実母からすでに本物の真珠を貰っていたし、偽物はいらないので帰宅後すぐ捨てた』
偽物だとわかっていて人にあげる？ 本物はあげたくないからと言い切る？ もう訳がわからないを通り越して、「大丈夫ですか？」と聞きたくなりそうな義母さんの行動。偽物でも貰ったら喜ぶと思ったのか、偽物でもあげれば恩を売れると思ったのか。まったく理解不能です。
義父母からの謎の贈り物、ありますか？
ママたちからたくさん届いた“義父母から貰って意味がわからんかったもの”の数々。たくさんありすぎて一部しかご紹介できなかったことが心残りでなりません。みなさんにも、“義父母から貰って意味がわからんかったもの”はありますか？ われこそはと思われるみなさん、どうぞコメント欄で聞かせてくださ〜い！ お待ちしています。