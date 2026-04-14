Hi-STANDARDの難波章浩が自身のXを更新し、SUPER EIGHTの安田章大と村上信五、お笑い芸人の小峠英二がライブに来場したことを報告。Hi-STANDARDのメンバー（難波、横山健、ZAX）と3人の集合写真を公開した。【写真】楽しそう！Hi-STANDARDとSUPER EIGHT安田章大＆村上信五、小峠英二の集合ショット公開投稿では「安田くん。村上くん。小峠くん。LIVEに来てくれてありがとー!!」とコメント。あわせて、ライブ会場とみられる場所