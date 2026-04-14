乃木坂46の川〓桜（22）が14日、都内で開催されたファースト写真集「エチュード」（新潮社）の発売記念会見に出席した。26年3月、立教大学文学部英米文学科英米文学専修を無事卒業。アイドル活動と学業の両立をやり遂げた。公式ブログではその裏側にあった葛藤と「絶対4年で卒業する」という強い意志とともに、周囲への感謝をつづった。この日、「加入したばかりの頃は、本当に毎日課題と振り覚えに追われて、いていっぱいいっぱい