乃木坂46の川桜（22）が14日、都内で開催されたファースト写真集「エチュード」（新潮社）の発売記念会見に出席した。

26年3月、立教大学文学部英米文学科英米文学専修を無事卒業。アイドル活動と学業の両立をやり遂げた。公式ブログではその裏側にあった葛藤と「絶対4年で卒業する」という強い意志とともに、周囲への感謝をつづった。

この日、「加入したばかりの頃は、本当に毎日課題と振り覚えに追われて、いていっぱいいっぱいだった」と振り返った。それでも「4年で卒業できたことが、すごく自分の中で自信につながった。やり遂げられてよかったなと思います」と胸を張った。

「活動を始めてからずっと大学があった生活だったので、なんか少し肩の荷が下りている状態というか」とほほ笑み、「（乃木坂46の）活動1本に絞れることがすごくうれしくて、これから、いろんなお仕事をしていきたなという楽しみな気持ちでいっぱいです」と意気込んだ。

17日は23歳の誕生日。予定を聞かれると「お誕生日の日はちょうど『ミュージックステーション』の生放送があるので、頑張りたいと思います」と笑顔で意気込んだ。