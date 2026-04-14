１４日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１０９．５５ポイント（０．４３％）高の２５７７０．４０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２５．１７ポイント（０．２９％）高の８６２７．２３ポイントと反発した。売買代金は１２１４億３５０万香港ドルとなっている（１３日前場は１１５３億４１５０万香港ドル）。中東情勢を巡る過度な警戒感が薄れる流れ。週