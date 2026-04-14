【通貨別まとめと見通し】ポンド円騰勢を強め215円台へ突入 先週から昨日（4月6日～4月13日）までのまとめ 前週から今週初にかけてのポンド円は、前回のレポートで懸念されていた調整局面を完全に脱し、強い上昇トレンドへと回帰した。 英経済の底堅さとBoEの慎重姿勢： 英国の経済指標が総じて堅調であり、イングランド銀行（BoE）による早期利下げ観測が後退。他の中央銀行（米欧）と比較して高い金利水準