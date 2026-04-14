【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円高金利を背景に9.2円台を伺う展開 先週から昨日（4月6日～4月13日）までのまとめ 前週のメキシコペソ円は、円安基調の継続と高金利通貨への旺盛な投資意欲を背景に、一段高の展開となった。 圧倒的な金利差とキャリートレード： メキシコの政策金利（11.00%）と日本の低金利（0-0.1%付近）の差が改めて意識された。主要中銀が利下げを模索するなか、メキシコ銀