日本でも販売されている横折りタイプのスマートフォンと言えば、代表モデルにGalaxy Z Foldシリーズがあり、Pixel Foldが後を追いかける形を取っている。nubiaからも、比較的安価なモデルが登場しているが、市場に与えたインパクトという意味では、先行する2社には及ばないだろう。 そんな日本市場に「新たな風を吹かせる」気合いを感じる端末が登場する。それが「OPPO Find N6」だ。OPPOの折りたたみスマ