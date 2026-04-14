一人暮らしをしていると、自分の現在の生活費が、平均より多いのか少ないのか分からないこともあるでしょう。特に、一人暮らしを始めたばかりの頃は出費が多いのかもしれないと不安になる人もいるかもしれません。 今回は、一人暮らしの電気代の平均額や、生活費を見直すときのポイント、電気代を節約するコツなどについてご紹介します。 一人暮らしの電気代はいくらくらい？ 総務省統計局の「家計調査 家計収支