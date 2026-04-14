ゴールドカードを保有していると空港のラウンジを無料で利用できる場合があります。「支払っている年会費を考えると、ラウンジを何回利用すれば元が取れるのか？」と疑問に思う人もいるでしょう。 本記事では、ゴールドカード会員が利用できる「カードラウンジ」について解説するとともに、1万1000円の年会費で元が取れる利用回数と、ラウンジで提供されるサービスの内容についてまと