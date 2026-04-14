【「星のカービィ」Nintendo Switch 2用アクセサリー】 5月 発売予定 キーズファクトリーは、Nintendo Switch 2用「星のカービィ」アクセサリーの新作3種を5月に発売する。 今回発売する製品はJoy-Con 2のTPUカバーカバー、フロントカバー、本体やケーブルなどを収納できるボディバッグの3種。それぞれ組み合わせて使うことで、