世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。MBS清水麻椰アナウンサーが「インスタント袋麺 醤油」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。 【写真を見る】「インスタント袋麺 醤油」5位～1位をイッキ見！ 東西の醤油ラーメンのプロが集結！「醤油の深みとコクを求めたい」「醤油の風