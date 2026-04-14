子どもたちの安全を守ろうとこの春、小学校に入学したばかりの新入生に防犯ブザーが贈られました。 防犯ブザーが贈られたのは、佐世保市の中里小学校の新入生70人です。 防犯ブザーは子どもたちが犯罪に巻き込まれないようにと、相浦地区の防犯協会連合会が毎年、地区の9つの小学校に贈っています。 （児童） 「(防犯ブザーを使うのは)泥棒とかに捕まりそうで助けを呼びたいとき。ひも