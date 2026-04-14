お笑いコンビ・ラブレターズの溜口佑太朗（４１）が１４日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之（４７）の大学進学を祝福した。溜口は「令和八年度日本大学芸術学部・大学院芸術学研究科新入生歓迎式令和八年四月八日」と書かれた看板の横で土屋と、溜口の相方・塚本直毅と一緒に映ったスリーショット画像を添付し「土屋さん日芸入学おめでとうございます。お忙しいかと思いますがフル単期待