ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ドジャースタジアムでのメッツ戦に「1番DH」で先発出場。初回の第1打席に右肩付近への死球で出塁。直撃の瞬間思わず絶叫するも、プレーを続行した。連続試合出塁の日本記録を47試合に更新している。 ■プレーは続行、大事には至らずか…… 直近では、2試合連続先頭打者アーチを記録。3試合連続に期待がかかる第1打席は、思わぬ結末が待