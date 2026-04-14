これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域に乾燥注意報が出ています。火の取り扱いに気をつけましょう。 また、上・中・下越の広い範囲に融雪・ナダレ注意報が発表されています。雪が多く残っている地域では、雪解けによる土砂災害やナダレにご注意ください。 ◆14日(火)これからの天気 日中はよく晴れるでしょう。夜は雲が広がってきますが、天気のくずれはない見込みです。 降水確率は、夕方