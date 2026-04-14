これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域に乾燥注意報が出ています。火の取り扱いに気をつけましょう。



また、上・中・下越の広い範囲に融雪・ナダレ注意報が発表されています。雪が多く残っている地域では、雪解けによる土砂災害やナダレにご注意ください。



◆14日(火)これからの天気

日中はよく晴れるでしょう。夜は雲が広がってきますが、天気のくずれはない見込みです。



降水確率は、夕方にかけては各地とも20%以下と低く、夜は阿賀町と湯沢町で30%とやや高くなっています。



◆14日(火)の予想最高気温

最高気温は17～25℃の予想です。

内陸部では25℃くらいまで上がり、初夏の陽気となるでしょう。



沿岸部では昨日と同じか低く、20℃に届きませんがそれでも平年並みか高い見通しです。