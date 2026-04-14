燕市にある道の駅が、子育て支援に役立ててほしいと市に対して寄付金を贈りました。 燕市に寄付金約12万円を贈ったのは『道の駅 SORAIRO国上』です。この寄付金は、人気メニュー「トマ味噌カレー豚丼」のレトルト商品の売り上げの一部と、1月の伝統行事「国上塞の神」で集まったさい銭を合わせたもので、市の子育て支援拡充に役立ててほしいとしています。 ■いかの墨 中島敬二代表取締役 「今回の寄付は