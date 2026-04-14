燕市にある道の駅が、子育て支援に役立ててほしいと市に対して寄付金を贈りました。



燕市に寄付金約12万円を贈ったのは『道の駅 SORAIRO国上』です。この寄付金は、人気メニュー「トマ味噌カレー豚丼」のレトルト商品の売り上げの一部と、1月の伝統行事「国上塞の神」で集まったさい銭を合わせたもので、市の子育て支援拡充に役立ててほしいとしています。



■いかの墨 中島敬二代表取締役

「今回の寄付は、燕市の子どもたちの夢と可能性のために使っていただきたいと思っている。」



『道の駅 SORAIRO国上』は、大手出版社が発表する「道の駅大賞」で全国総合3位、北陸ブロック1位に選ばれるなど高い評価を受けています。