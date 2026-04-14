新潟市で恒例の『萬代橋チューリップフェスティバル』が始まりました。 今年で41回目となる『萬代橋チューリップフェスティバル』。新潟市のシンボル・萬代橋が、市内の園児らが育てた約2万4000本の色鮮やかなチューリップで彩られました。温かい日が続いたことでチューリップはよく育ち、すでに満開です。 ■園児 「かわいかった。ピンクのとこがかわいかった。」 ■園児 「赤いチュ&