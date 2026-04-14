国際卓球連盟（ITTF）は13日、2026年第16週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は計16人がトップ100入り 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位、伊藤美誠（スターツ）が10位をキープし、2選手がトップ10入り。早田ひな（日本生命）は11位で続いている。なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、上位は今週も変動はなかった。「WTTコンテン