国際卓球連盟（ITTF）は13日、2026年第16週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は計16人がトップ100入り

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位、伊藤美誠（スターツ）が10位をキープし、2選手がトップ10入り。早田ひな（日本生命）は11位で続いている。

なお、1位・孫穎莎、2位・王曼碰、3位・陳幸同（いずれも中国）と、上位は今週も変動はなかった。

「WTTコンテンダー太原」で優勝した大藤沙月（ミキハウス）は13位で変動なし。橋本帆乃香（デンソーポラリス）は1つ順位を下げて15位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）は16位をキープしている。

このほか、「WTTコンテンダー太原」で準優勝の佐藤瞳（日本ペイントグループ）は24位で変動なし。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は1つ順位を下げて26位となった。

同大会でベスト8入りの横井咲桜（ミキハウス）は1つ順位を上げて27位。同じく8強入りの平野美宇（木下グループ）は5ランクアップの31位に浮上した。赤江夏星（日本生命）は1つ順位を下げて42位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は4つ順位を下げて49位となった。

また、兼吉優花（中央大）は1つ順位を下げて68位。竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）は2ランクアップの71位に入り、出澤杏佳（レゾナック）は3ランクダウンの92位、面田采巳（愛工大）は6ランクダウンの96位となっている。

今週は日本女子から計16選手がシングルストップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年4月13日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

6位 （-）：張本美和

10位 （-）：伊藤美誠

11位（-）：早田ひな

13位（-）：大藤沙月

15位（↓ 14位）：橋本帆乃香

16位（-）：長粼美柚

24位（-）：佐藤瞳

26位（↓ 25位）：木原美悠

27位（↑ 28位）：横井咲桜

31位（↑ 36位）：平野美宇

42位（↓ 41位）：赤江夏星

49位（↓ 45位）：芝田沙季

68位（↓ 67位）：兼吉優花

71位（↑ 73位）：竹谷美涼

92位（↓ 89位）：出澤杏佳

96位（↓ 90位）：面田采巳