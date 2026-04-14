メッセージングサービスのTelegramがロシアで規制され始めたことを受け、Telegramは検閲に対抗したアップデートを実施しました。これに伴い、Telegramのパーヴェル・ドゥーロフCEOがユーザーに対して複数のVPN(仮想プライベートネットワーク)を確保しておくよう呼びかけました。Some other advice: stock up on several VPNs/proxies in advance, help your friends and family do the same, and avoid using Russian apps while c