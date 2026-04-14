韓国の人気アイドルグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム）」のSAKURA（宮脇咲良、28）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。ロングワンピース姿を投稿した。「2026年のgelato piqueも、よろしくね」と日本のルームウエアブランド「ジャラートピケ」の春コレクション「CHERRY BLOSSOM COLLECTION」でモデルを務めた。八重桜をモチーフとした柄の白いロングワンピース姿でピンクの風船を持ったショットや、つぶらな瞳でカメラ